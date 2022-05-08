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أخبار اقتصادية- محلية

القطارات في السعودية نقلت 3 ملايين راكب خلال الربع الأول من 2022

القطارات في السعودية نقلت 3 ملايين راكب خلال الربع الأول من 2022

"الاقتصادية" من الرياض

كشفت الهيئة العامة للنقل خلال مؤشراتها الربعية لخدمات النقل عن إسهام الخطوط الحديدية في المملكة في نقل 3 ملايين راكب خلال الربع الأول من 2022، مسجلة بذلك نسبة نمو بلغت 208 %، مقارنة بالربع المماثل من 2021.

وأوضحت أن الخطوط الحديدية نقلت 3 ملايين طن من البضائع المنقولة خلال 2022، لتسجل نسبة نمو مقارنة بالربع المماثل من 2021 قدرها 26%، فيما تم نقل 160 ألف حاوية، وتتضمن هذه الإحصائية الربعية جميع خدمات النقل بالقطارات في المملكة ابتداء بقطار الشمال، وكذلك قطار الشرق، وقطار الحرمين السريع، وقطار جامعة الأميرة نورة، وأخيرا القطار الآلي لمطار الملك عبدالعزيز الدولي.

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