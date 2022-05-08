القطارات في السعودية نقلت 3 ملايين راكب خلال الربع الأول من 2022

كشفت الهيئة العامة للنقل خلال مؤشراتها الربعية لخدمات النقل عن إسهام الخطوط الحديدية في المملكة في نقل 3 ملايين راكب خلال الربع الأول من 2022، مسجلة بذلك نسبة نمو بلغت 208 %، مقارنة بالربع المماثل من 2021.

وأوضحت أن الخطوط الحديدية نقلت 3 ملايين طن من البضائع المنقولة خلال 2022، لتسجل نسبة نمو مقارنة بالربع المماثل من 2021 قدرها 26%، فيما تم نقل 160 ألف حاوية، وتتضمن هذه الإحصائية الربعية جميع خدمات النقل بالقطارات في المملكة ابتداء بقطار الشمال، وكذلك قطار الشرق، وقطار الحرمين السريع، وقطار جامعة الأميرة نورة، وأخيرا القطار الآلي لمطار الملك عبدالعزيز الدولي.