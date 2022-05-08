"تاسي" يصعد فوق مستوى 13800 نقطة مسجلاً أعلى إغلاق منذ أبريل 2006

ارتفعت الأسهم السعودية بنهاية جلسة اليوم الأحد أولى جلسات السوق بعد عيد الفطر المبارك، وبنحو 86 نقطة بدعم من صعود أسهم البنوك والطاقة بشكل رئيسي.

ليرتفع المؤشر العام بنهاية الجلسة 0.6 في المائة، ويغلق المؤشر عند مستوى 13820 نقطة وهي أعلى مستوى منذ أبريل 2006، فيما بلغت السيولة مستوى 6.6 مليار ريال.

وتركزت السيولة على أسهم مصرف الراجحي ثم أرامكو السعودية وكذلك البنك الأهلي السعودي، في حين تأتي سيولة الجلسة عبر تداول 140.1 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 340.1 ألف صفقة.

ويأتي ارتفاع المؤشر العام بدعم من صعود أرامكو السعودية 2.1 في المائة، ليغلق السهم عند أعلى مستوى له منذ الإدراج عند 45.85 ريال، كذلك صعد سهم مصرف الراجحي 1.8 في المائة، ثم البنك الأهلي السعودي 2.5 في المائة.

إلى ذلك، صعدت أسهم 60 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم عناية وأمانة للتأمين بمكاسب بالحد الأعلى 10 في المائة، كذلك ارتفعت أسهم بترو رابغ 8.5 في المائة و 8 في المائة من المكاسب طالت أسهم شركة ولاء للتأمين.

في المقابل، هبطت أسهم 145 شركة تصدرها سهم الكابلات السعودية 6.8 في المائة، ليغلق السهم عند أدنى مستوى منذ مارس 2020، ويأتي ذلك بعدما أعلنت الشركة عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية السنوية للعام 2021.

أيضا تراجعت أسهم علم 4.4 في المائة، بعدما سجلت أعلى مستوى لها منذ الإدراج في الجلسة السابقة، ليغلق السهم عند مستوى 263.2 ريال.