"تويوتا" تستثمر 624 مليون دولار لتصنيع أجزاء للمركبات الكهربائية في الهند

تعتزم مجموعة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات، استثمار 48 مليار روبية (624 مليون دولار)، في تصنيع مكونات السيارات الكهربائية في الهند، في إطار مساعي الشركة لتحييد الكربون بحلول 2050.

ونقلت "بلومبيرج" عن بيان للمجموعة، أن "تويوتا كيرلوسكار موتور" و "تويوتا كيرلوسكار أوتو بارتس"، وقعتا مذكرة تفاهم مع كارناتاكا جنوبي الهند، لاستثمار 41 مليار روبية، وسيأتي باقي الاستثمارات من "تويوتا اندستريز إنجاين إنديا".

وتسعى تويوتا، إلى توفيق أهدافها الخضراء مع طموحات الهند للتحول إلى مركز صناعي، على الرغم من أن التحول إلى النقل النظيف في الدولة الواقعة في جنوب آسيا أبطأ من دول أخرى مثل الصين وأمريكا.

يشار إلى أن ارتفاع الأسعار ونقص الخيارات في الطرز الكهربائية ومحطات الشحن غير الكافية، عوامل أبطأت تبني المركبات التي تعمل بالبطاريات في الهند.

وتتوقع وكالة التصنيف "كريسيل"، أنه يمكن لشركات صناعة السيارات الهندية تحقيق 20 مليار دولار، إيرادات من السيارات الكهربائية من الآن وحتى 2026.

ووفقا لـ "بلومبرج إن إي إف" للأبحاث، فإنه بحلول 2040، ستمثل السيارات الكهربائية 53 % من مبيعات السيارات الجديدة بالهند، مقارنة بـ 77 % في الصين.