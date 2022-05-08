بعد أزمة مطار الملك عبدالعزيز .. تكليف "أبو عباة" رئيسا تنفيذيا جديدا لمطارات جدة

أعلنت شركة مطارات جدة اليوم تكليف أيمن أبو عباة رئيسا تنفيذيا جديدا للشركة، وذلك بعد حالات تكدس المسافرين وتعطل الرحلات التي شهدها مطار الملك عبدالعزيز الدولي خلال الأيام الماضية.

وقالت الشركة في بيان إن مجلس المديرين عقد اجتماعا استثنائيا لبحث التحديات التي يواجهها المطار والحلول اللازمة لمواجهتها.

وكان وزير النقل صالح الجاسر وجه في وقت سابق بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على أسباب تأخر وعدم انتظام بعض رحلات المسافرين والمعتمرين في مطار الملك عبدالعزيز خلال الأيام الماضية، والتحقيق فيما حدث، وتحديد المتسببين في ذلك.