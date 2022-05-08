الهلال .. استرداد الوصافة بـ «رباعية»

رغم تأخره مرتين، إلا أن فريق الهلال لكرة القدم، حول تأخره أمام مضيفه ضمك إلى فوز 4 /2 أمس في ختام الجولة الـ26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وتغلب الحزم على الفيحاء 3/ 1، بينما تعادل الطائي مع ضيفه الرائد 2/2.

وعاد الهلال إلى الوصافة حيث رفع رصيده إلى (52 نقطة) بفارق نقطة عن النصر (51)، الرائد (30 نقطة)، الطائي (28 نقطة)، والحزم (17 نقطة)، وتجمد ضمك عند (42 نقطة)، والفيحاء (33 نقطة).

واستعاد الهلال توازنه بعد تعثره أمام الفيحاء 0 /1 في المباراة المؤجلة من الجولة الـ19، وحول تأخره أمام ضمك إلى فوز برباعية مصعب الجوير (36)، البرازيلي ماثيوس بيريرا (57)، المالي موسى ماريجا (75)، والنيجيري أوديون إيجالو (92)، مقابل هدفين عن طريق الأرجنتيني إيميليو زيلايا من ركلة جزاء (3)، منصور حمزي (40).

وانتفض الحزم بعد خسارته من الاتحاد 1 /2، بثلاثية في شباك الفيحاء استهلها ذعار العتيبي (17)، وأضاف نوفل الزرهوني الهدف الثاني (59)، قبل أن يختتمها الصربي لوكا ستويانوفيتش من ركلة جزاء (96)، مقابل هدف وحيد بواسطة المقدوني ألكسندر تراجكوفسكي (45).

وتقاسم الطائي مع الرائد النقاط بعد تعادله معه بهدفين سجلهما أمير سعيود (45)، والأرجنتيني توبياس فيجيروا (48)، مقبل هدفين بواسطة أحمد الزين (18)، ورائد الغامدي (75).