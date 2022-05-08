المفرج .. الخروج بعد 6 دقائق

أوضحت الفحوص الطبية التي أجراها متعب المفرج لاعب فريق الهلال لكرة القدم بعد مواجهة ضمك 4 /2 أمس في الجولة الـ26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، تعرضه لإصابة في الركبة، وسيجري اليوم أشعة للوقوف على حالته، فيما كشفت إصابة جوستافو كويلار في عضلة الساق.وتعرض المفرج للإصابة بعد دخوله إلى أرض الملعب بست دقائق فقط حيث حل بديلا عن علي البليهي (63)، ما اضطر المدرب الأرجنتيني رامون دياز إلى استبداله، وحل مكانه محمد جحفلي (69)، بينما اكتفى كويلار بالـ45 دقيقة الأولى حيث استبدل مع بداية الشوط الثاني باللاعب عبدالله عطيف العائد من الإصابة.يشار إلى أن عطيف تعافى أخيرا من إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها مع الأخضر أمام فيتنام 3 /1 في الثاني من أيلول (سبتمبر) الماضي في الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.وتعود آخر مشاركة لعطيف مع الهلال أمام الطائي 2/ 0 في الجولة الأولى من دوري المحترفين في 14 آب (أغسطس) الماضي.