«بوهلي» يكسب معركة شراء تشيلسي بـ 5.2 مليار دولار

أكد نادي تشيلسي الإنجليزي، أن كونسورتيوم يقوده تود بوهلي، أحد مالكي نادي لوس أنجلوس دودجرز الأمريكي للبيسبول، فاز في معركة شراء النادي اللندني بصفقة تبلغ 4.25 مليار جنيه استرليني "5.2 مليار دولار".وكان مالك النادي الروسي رومان أبراموفيتش قد طرح النادي للبيع مطلع آذار (مارس) الماضي، قبل أيام فقط من عقوبات فرضتها عليه الحكومة البريطانية على خلفية التدخل الروسي في أوكرانيا.وبعد عملية مزايدة طويلة شملت عديدا من المجموعات، اختير بوهلي وشركاؤه المستثمرون، من قبل مجموعة راين، مصرف نيويورك الذي يشرف على عملية البيع.وتضم مجموعة بوهلي، زميلا مشاركا في ملكية امتياز دودجرز، مارك والتر، إضافة إلى الملياردير السويسري هانسيورج فيس وشركة الاستثمار الأمريكية كليرلايك كابيتال.قالوا في بيان "يؤكد نادي تشيلسي الاتفاق على شروط لمجموعة مالكة جديدة بقيادة تود بوهلي، كليرلايك كابيتال، مارك والتر وهانسيورج فيس، لاستحواذ النادي".تابعوا "من إجمالي الاستثمار، سيخصص 2.5 مليار جنيه لشراء أسهم النادي، وسيتم إيداع هذه العائدات في حساب مصرفي مجمد في بريطانيا، بقصد التبرع بـ100 في المائة لأعمال خيرية بحسب ما أكد رومان أبراموفيتش".أضاف "ستكون موافقة الحكومة البريطانية مطلوبة لتحويل العائدات من الحساب المصرفي المجمد". إضافة إلى ذلك، سيلتزم المالكون الجدد باستثمار 1.75 مليار إضافية "لمصلحة النادي". وحطمت قيمة الصفقة الرقم القياسي السابق لبيع فريق رياضي، والبالغ 2.4 مليار دولار لنادي نيويورك ميتس الأمريكي للبيسبول في 2020.ورحبت رابطة جماهير تشيلسي بالإعلان عن الصفقة وقالت في بيان "سنواصل إجراء مناقشات قريبة مع المالكين المحتملين، نحن متفائلون حيال مستقبل تشيلسي، نأمل في إنهاء عملية البيع بسرعة".