التعاون .. بروم الإقالة الـ 3

أنهت إدارة نادي التعاون عقد المدرب الهولندي جون بروم، بعد مرور 37 يوما فقط من تسلمه مهامه الفنية، على خلفية النتائج السيئة التي ظل يحققها وآخرها أمام الاتفاق 0 /4 في الجولة الـ26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، على أن يقود محمد العبدلي قيادته مؤقتا.

وكان التعاون قد تعاقد مع بروم في الـ31 من آذار (مارس) الماضي، خلفا للبرتغالي جوزيه جوميز الذي جاء بعد البريطاني ​نيستور أل مايسترو​. وبدأ بروم مهمته مع التعاون في مجموعات دوري أبطال آسيا، وفشل في خطف بطاقة التأهل، حيث خاض ست مباريات كسب منها مباراتين فقط أمام الدحيل القطري 2 /1 قبل أن يخسر منه 3 /4، كما كسب أيضا سباهان أصفهان الإيراني 3/ 0، وتعادل معه 1/1، بينما خسر أمام باختاكور الأوزبكي مرتين بمجموع 6 /4.

وفشل التعاون في تحقيق أي انتصار للمباراة السادسة على التوالي في الدوري، حيث تعادل أمام الاتحاد، الطائي، والفتح 1/1 بنتيجة واحدة، الفيصلي 2/2، وأبها 1/1، بينما تعرض لأكبر هزيمة له هذا الموسم أمام الاتفاق برباعية نظيفة، ليحصد خمس نقاط فقط من أصل 18 نقطة.

وكان آخر فوز حققه التعاون على الرائد 3/0 في الجولة الـ20 في 12 شباط (فبراير) الماضي.

وتراجع التعاون إلى المركز الـ(14) بعد أن تجمد رصيده عند (26 نقطة) حصدها من 26 جولة من الفوز في خمس مباريات، التعادل في 11 مباراة، بينما خسر تسع مباريات، وبات مهددا بالهبوط.