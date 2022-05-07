مصر: طرح الشركات الحكومية فى البورصة بداية سبتمبر القادم ‏‫

قال وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق في تصريح لرويترز اليوم إن مصر ستبدأ طرح الشركات الحكومية في البورصة ابتداء من شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف الوزير إنه تم تأجيل طرح الشركات إلى سبتمبر بعد انتهاء فترة العطلات الصيفية للمستثمرين.

وكانت الحكومة تخطط لطرح أسهم في 4-6 شركات خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في نهاية يونيو.