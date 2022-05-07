إطلاق مشاريع جديدة لتعزيز قدرات الاتحادات الآسيوية لكرة القدم

أعلن الشيخ سلمان بن إبراهيم، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم، إطلاق مشروعين جديدين للتطوير، جرى تصميمهما بهدف تعزيز قدرات الاتحادات الوطنية الأعضاء، لتنمية اللعبة بشكل منتظم في كافة أرجاء القارة.

وجاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع العاشر للمكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي، والذي عقد في دوشانبي عاصمة طاجيكستان، حيث كانت هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها اجتماع المكتب التنفيذي، في هذه الدولة الواقعة بمنطقة وسط آسيا.

وشدد رئيس الاتحاد الآسيوي على تقدير الاتحاد القاري للاتحادات الوطنية الأعضاء، وذلك في أعقاب ختام دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2022، مشيرا إلى جهود الاتحادات الوطنية المضيفة لضمان مواصلة سير الاتحاد في طريق تنفيذ أغلب مسابقات 2022.

وقال، في الكلمة التي نشرها الاتحاد الآسيوي عبر موقعه، "الأسبوع الماضي استكملنا مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، نتقدم بعميق الامتنان إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء الأربعة التي قامت باستضافة المباريات بنظام التجمع، وهي السعودي، والتايلاندي، والماليزي، والفيتنامي".

وأضاف، "بعد مرور ما يقارب عامين، قمنا بالترحيب أيضا بعودة كرة الصالات الآسيوية، من خلال إقامة مباريات تصفيات كأس آسيا لكرة الصالات، ومن جديد نتقدم بالشكر إلى الاتحادات الوطنية التي قامت باستضافة المباريات".

وتابع، "على امتداد قارة آسيا، تم الإعلان عن الدول المضيفة لمباريات كأس الاتحاد الآسيوي، وجوهرة بطولاتنا، تصفيات كأس آسيا 2023 في الصين".

وأوضح، "الجائحة اختبرت قدرتنا على الصمود بشكل لم يحدث من قبل، ولكن أسرة كرة القدم الآسيوية واصلت إظهار روح رائعة للوحدة ونجحت في تجاوز التحديات، بفضل تفاني الاتحادات الوطنية والإقليمية".