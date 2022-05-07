مقابل 5.2 مليار دولار .. ملكية تشيلسي تنتقل من روسي إلى أمريكي

‬‬قال نادي تشيلسي الإنجليزي، إنه توصل لاتفاق يسمح بانتقال ملكيته إلى التحالف، الذي يقوده رجل الأعمال الأمريكي تود بولي، والذي يحظى بدعم مجموعة كليرليك كابيتال.

وأشار تشيلسي بطل أوروبا في بيان في ساعة مبكرة من صباح اليوم، إلى أنه وافق على البيع مقابل 4.25 مليار جنيه (5.2 مليار دولار)، بعد الحصول على الموافقات المطلوبة.

وقال النادي اللندني "يستطيع نادي تشيلسي، التأكيد بأنه تم الاتفاق على الشروط والتفاصيل الخاصة بانتقال ملكيته إلى ملاك جدد، بقيادة تود بولي ومجموعة كليرليك كابيتال ومارك وولتر وهانزيورج فيس".

وأضاف "يتوقع أن يتم البيع أواخر مايو، بناء على إتمام جميع الخطوات المطلوبة، وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بحلول هذا الموعد".

وقال إن الملاك، سيدفعون 2.5 مليار جنيه، لشراء أسهم مع التعهد باستثمار 1.75 مليار جنيه، في تطوير الاستاد والفريق النسائي والأكاديمية والمؤسسة.

وأكد بيان النادي، أن جميع المبالغ ستودع في حساب مصرفي مجمد في بريطانيا، قبل أن يتبرع مالك النادي الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش بمبلغ البيع كاملا للأعمال الخيرية

وجاءت هذه الخطوة قبل 3 أسابيع من موعد انتهاء الترخيص المؤقت الحالي للنادي، والذي ينتهي العمل به في 31 مايو أيار، حيث عرض أبراموفيتش النادي للبيع في بداية مارس بعد حرب بلاده مع أوكرانيا.

ومهد أبراموفيتش الطريق لعملية الاستحواذ يوم الخميس، بعد نفي تقارير عن أنه طلب من تشيلسي رد قرض بقيمة 1.5 مليار جنيه (1.85 مليار دولار) كان قدمه للنادي.

وأجرت مجموعة بولي، التي تضم الملياردير السويسري هانزيورج فيس، ورجل الأعمال البريطاني جوناثان جولدستين، مفاوضات حصرية لشراء تشيلسي عقب رفض عرض من الملياردير البريطاني جيم راتكليف، وبعد استبعاد بعض العروض الأخرى في وقت سابق أيضا.