43.7 مليار دولار قروض جديدة للمطورين العقاريين في الصين خلال الربع الأول 

أظهرت بيانات بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أن مطوري العقارات في البلاد اقترضوا المزيد من الأموال من البنوك خلال الربع الأول من عام 2022.

وبحسب "الألمانية"، بلغ إجمالي القروض الجديدة للمطورين العقاريين الصينيين 290 مليار يوان (حوالي 43.72 مليار دولار) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2022 ، في تغير لمنحى الانخفاض خلال الربع الأخير من 2021.

وأظهرت البيانات أن قروض التطوير العقاري غير المسددة بلغت 12.56 تريليون يوان بنهاية مارس الماضي.

وقال البنك المركزي إن قروض الإسكان الشخصية غير المسددة نمت بنسبة 8.9 في المائة على أساس سنوي إلى 38.84 تريليون يوان بنهاية مارس، بانخفاض 2.3 نقطة مئوية في معدل النمو عن نهاية ديسمبر 2021. كما أظهرت البيانات أن القروض العقارية غير المسددة بالرنمينبي ارتفعت بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 53.22 تريليون يوان بنهاية الربع الأول من العام.