للالتفاف على العقوبات الغربية.. روسيا تسمح بعمليات استيراد موازية

نشرت روسيا اليوم لائحة تضمّ نحو 100 فئة من البضائع سُمح باستيرادها بدون موافقة أصحاب الملكية الفكرية، بهدف الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها منذ بدء الحرب الأوكرانية.

من بين هذه السلع، هواتف "آبل" و"سامسونغ" وسيارات من علامات تجارية كبيرة وأجهزة ألعاب الفيديو إضافة إلى مواد وقطع غيار مستخدمة في الصناعات، بحسب ما جاء في وثيقة نشرتها وزارة الصناعة والتجارة الروسية وفقا للفرنسية.

كما تتضمن اللائحة منتجات استهلاكية يومية، مثل أدوات المائدة.

وقالت الوزارة: "بموجب هذه الوثيقة، رُفعت المسؤولية القانونية في حال تمّ استيراد هذه المنتجات من جانب مستوردين عبر الالتفاف على قنوات التوزيع الرسمية".

وبعض هذه السلع تصنّعها مجموعات قررت الانسحاب من السوق الروسية، بينما تخضع أخرى مثل قطع الغيار المنفصلة للسيارات، للعقوبات التي فرضتها الدول الغربية.

من شأن آلية الاستيراد الموازية هذه أن تسمح بتجنّب النقص في القطاع الصناعي وكذلك في مجال تجارة السلع التي لا تزال روسيا غير قادرة على تصنيعها بنفسها حتى الآن.

إلا أن الوزارة شدّدت على أن ذلك لا يعني إعطاء الإذن باستيراد وبيع المنتجات المقلّدة.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارًا في الأسابيع الأخيرة أن الدول الغربية فشلت في إضعاف الاقتصاد الروسي عبر فرضها عقوبات، رغم أن الأخيرة قوّضت السلسلة اللوجستية والقطاعين المالي والصناعي.

