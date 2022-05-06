المركزي الأوكراني: الصادرات تراجعت بنسبة 50% منذ بدء الحرب

قالت مسؤولة كبيرة بالبنك المركزي الأوكراني اليوم إن صادرات أوكرانيا تراجعت بأكثر من 50 في المائة في مارس مقارنة بالشهر نفسه في 2021 بسبب الحرب مع روسيا.

وقالت كاترينا روجكوفا النائب الأول لمحافظ البنك إن المصدرين غير قادرين العمل بشكل طبيعي، إذ تعطلت الخدمات اللوجستية وأغلقت الموانئ في أعقاب الحرب التي بدأت في 24 فبراير وفقا لما ذكرت "رويترز".