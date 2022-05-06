أعضاء في "المركزي الأوروبي" يدعون إلى بدء زيادة الفائدة قبل الصيف

قال بوستيان فاسيل عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إنه سيكون من المناسب بدء زيادة سعر الفائدة الرئيسية لمنطقة اليورو عن مستوياته القياسية المنخفضة الحالية، قبل الصيف المقبل.

ونقلت "بلومبيرج"، عن بوستيان فاسيل محافظ البنك المركزي السلوفيني، القول "نحن في مرحلة مختلفة من ديناميكيات التضخم، التضخم الآن ذو قاعدة

واسعة، الوسيلة الوحيدة لمواجهته هي البدء في زيادة أسعار الفائدة".

يأتي ذلك بعد يوم واحد من تصريحات أولي رين عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، قال فيها، يتعين على البنك زيادة سعر الفائدة الأوروبية الأقل من 0 % حاليا، خلال اجتماعه المقرر في يوليو المقبل.

وأضاف أولي رين محافظ البنك المركزي الفنلندي، "اعتقد أنه سيكون مبررا زيادة الفائدة على الإيداع، بمقدار 0.25 نقطة مئوية، لتصل إلى 0 %، عندما يحل الخريف، بعد ذلك يمكن أن يستمر تطبيع السياسة النقدية تدريجيا وبطريقة استباقية".

وكانت إيزابيل شنابل عضو المجلس التنفيذي للمركزي الأوروبي قالت، إنها تتوقع موافقة مجلس محافظي البنك على زيادة سعر الفائدة في منطقة اليورو، لكبح جماح التضخم خلال يوليو المقبل. مضيفة "لا يكفي الكلام الآن علينا أن نتحرك، من منظور اليوم اعتقد أن زيادة سعر الفائدة في يوليو ممكنة".

وكان لويس دي جويندوز نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، أشار إلى أن يوليو المقبل، لحظة ممكنة لزيادة سعر الفائدة، رغم انه قال إن هذا غير محتمل.