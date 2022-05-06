روسيا: اتهامنا بسرقة الحبوب في أوكرانيا باطل.. المعلومات زائفة

قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن المعلومات عن سرقة روسيا للحبوب من أوكرانيا زائفة على الأرجح، وذلك بعد أن قال مسؤول في وكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة إن هناك دلائل على أن روسيا تنقل الحبوب بالشاحنات من المناطق المحتلة في جارتها.

وقال بيسكوف: "ليست لدينا معلومات، يبدو أنها اتهامات باطلة".

ووفقا لرويترز أكد مسؤول في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إن هناك ما يقرب من 25 مليون طن من الحبوب عالقة في أوكرانيا مع استحالة نقلها في ظل تحديات البنية التحتية والحصار المفروض على الموانئ في البحر الأسود.