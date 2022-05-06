لكسب تأييد الدول المترددة .. الاتحاد الأوروبي يعدل خطة حظر نفط روسيا

قالت 3 مصادر في الاتحاد الأوروبي لرويترز اليوم، إن المفوضية الأوروبية اقترحت تغييرات على الحظر المزمع فرضه على نفط روسيا، في محاولة لكسب تأييد الدول المترددة.

وأوضحت، أن الاقتراح المعدل، الذي كان مبعوثو الاتحاد الأوروبي يناقشونه في اجتماع صباح اليوم، يشمل منح المجر وسلوفاكيا والتشيك مزيدا من الوقت للتكيف مع الحظر، ومساعدة تلك الدول في تحديث البنية التحتية النفطية لديها.

وأضاف أحد المصادر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الاقتراح المعدل يشمل أيضا فترة انتقالية لمدة 3 أشهر بدلا من شهر، قبل منع شركات الشحن في الاتحاد الأوروبي من نقل نفط روسيا.

وقالت المصادر، إنه بموجب الاقتراح المعدل، ستتمكن المجر وسلوفاكيا من شراء نفط روسيا، عبر خطوط الأنابيب حتى نهاية 2024، بينما قد تستمر التشيك في شرائه حتى يونيو 2024، إذا لم تحصل على النفط عبر خط أنابيب من جنوب أوروبا في وقت مبكر.

وبموجب الاقتراح الأصلي، سيتعين على دول التكتل التوقف عن شراء النفط الخام الروسي بعد 6 أشهر من اعتماد القرار، ووقف واردات المنتجات النفطية المكررة من روسيا بحلول نهاية العام، وكان أمام المجر وسلوفاكيا في البداية مهلة حتى نهاية 2023.

وقال مسؤول إن بلغاريا طلبت أيضا استثناءات، لكن لم تعرض عليها تعديلات في المواعيد النهائية، معللا ذلك "بأنه ليس لدى بلغاريا سبب واقعي"، مضيفا أن الدول الثلاث الأخرى التي حصلت على مزيد من الوقت، "لديها مشكلة حقيقية".

وقال دبلوماسيون، إن المحادثات كانت معقدة ولم يتضح ما إذا كان الاقتراح الجديد سيحظى بتأييد جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27، وهو أمر ضروري حتى يسري حظر النفط.

وذكر جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم، إنه سيدعو إلى اجتماع استثنائي لوزراء خارجية التكتل الأسبوع المقبل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الأسبوع.

وكان فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر، قال في وقت سابق اليوم إن بلاده ستحتاج إلى 5 سنوات واستثمارات ضخمة في مصافي النفط وخطوط الأنابيب، لتتمكن من تغيير نظامها الحالي الذي يعتمد على 65 % منه على نفط روسيا.

وبحسب أحد المسؤولين، فإن التمديد المقترح للفترة الزمنية قبل أن يحظر على شركات الشحن في الاتحاد الأوروبي نقل نفط روسيا لجميع أنحاء العالم، يهدف إلى معالجة المخاوف التي أثارتها اليونان ومالطا وقبرص بشأن تأثير هذا الإجراء على شركات الشحن لديها.

وبموجب الاقتراح الأصلي، الذي قدمته المفوضية الأربعاء، كان يتعين على شركات الاتحاد الأوروبي، التوقف عن تقديم خدمات الشحن والسمسرة والتأمين والتمويل، لنقل نفط روسيا في جميع أنحاء العالم في غضون شهر.