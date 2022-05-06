وسط اضطراب الأسواق العالمية .. الدولار يقترب من أعلى مستوياته في 20 عاما

حوم مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في 20 عاما، مقابل العملات الرئيسية الأخرى اليوم، إذ عززت عمليات البيع في الأسواق في مواجهة مخاوف الركود العالمي عملة الملاذ الآمن.

وظلت العملة الأمريكية مرتفعة، وسط توقعات بأن المركزي الأمريكي، سيشدد السياسة النقدية بوتيرة أسرع من أقرانه لوقف التضخم الجامح.

وقال محللون، إن تقرير الوظائف الأمريكية المرتقب المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، قد يعزز الحجة لتشديد قوي، ويتوقع الاقتصاديون إضافة 391 ألف وظيفة في أمريكا الشهر الماضي، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من 6 عملات رئيسية منافسة، 0.5 % في ساعات التداول الأوروبية المبكرة ليسجل أعلى مستوى في 20 عاما عند 104.07 نقطة.

لكنه فقد قوته لاحقا في تداولات متقلبة، واستقر في أحدث معاملات عند 103.55ـ وبدا واضحا أن المؤشر سيحقق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، بارتفاع 0.3 % خلال الأسبوع.

وفقد اليورو 0.5 % مقابل الدولار، في ساعات التداول الأوروبية المبكرة، قبل أن يعكس مساره، وكان مرتفعا في أحدث تداولات 0.2 % إلى 1.05555 دولار.

واستقر الجنيه الإسترليني بعد انخفاضه في وقت سابق إلى ما دون 1.23 دولار للمرة الأولى منذ عامين، بعد يوم من إرسال بنك إنجلترا تحذيرا شديدا من أن بريطانيا تخاطر بضربة مزدوجة من الركود وتضخم يتجاوز 10 %.