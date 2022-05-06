الصين تأمر باستبدال الحواسيب الأجنبية بأخرى محلية في الهيئات الحكومية

أمرت السلطات الصينية، وكالات الحكومة المركزية والشركات المدعومة من الدولة، باستبدال الحواسيب الأجنبية بأخرى مصنوعة محليا في غضون عامين.

وتشير "بلومبيرج"، إلى أن هذه الخطوة تعد أحد جهود بكين الأكثر جرأة، لإنهاء الاعتماد على التكنولوجيا الخارجية الرئيسية، داخل المؤسسات الأكثر حساسية.

ونقلت اليوم عن مصادر، القول إنه طلب من الموظفين في وكالات الحكومة المركزية والشركات المدعومة من الدولة، استبدال الحواسيب الأجنبية بأخرى محلية الصنع تعمل ببرامج تشغيل مطورة محليا. مضيفة، أنه من المرجح استبدال 50 مليون حاسوب أجنبي، داخل وكالات الحكومة المركزية وحدها.

وترى، أن هذا القرار يعزز من الخطة التي أطلقتها الصين قبل 10 سنوات، لاستبدال التكنولوجيا المستوردة ببدائل محلية، في إطار جهد شامل لتقليل اعتمادها على المنافسين الجيوسياسيين، مثل أمريكا وأوروبا في كل شيء، بدءا من أشباه الموصلات إلى الخوادم والهواتف.

ومن المرجح أن يؤثر قرار استبدال الحواسيب الأجنبية، على "أتش بي" و "ديل"، وهما أكبر مزودين للحواسيب الأجنبية في الصين، بعد "لينوفو" العملاقة.