بسبب الجائحة .. الصين تعلن تأجيل دورة الألعاب الآسيوية 2022

ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم، نقلا عن منظمي دورة الألعاب الآسيوية 2022، المقررة في هانجتشو الصينية، أنه جرى تأجيل الدورة.

وتواصل الصين تطبيق سياسة "صفر كوفيد" منذ بداية الجائحة في 2020، لكن ظهور "أوميكرون"، تسبب بأكبر موجة من حالات العدوى حتى الآن.

ولم يجر الإعلان عن الموعد الجديد لدورة الألعاب الآسيوية، التي كانت مقررة بين 10 و 25 سبتمبر المقبل.

وتشهد شنغهاي ومدن كبرى أخرى في الوقت الحالي، عمليات إغلاق صارمة، كما تشهد بكين قيودا وعدد كبير من الاختبارات.

وكانت فعاليات رياضية أخرى عديدة في الصين، قد تأجلت أو ألغيت خلال فترة الجائحة.