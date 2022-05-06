أسهم أوروبا تتجه لأكبر خسائر أسبوعية في شهرين .. "أديداس" يهبط 4 %

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم متجهة نحو تسجيل أسوأ أسبوع لها في شهرين بعد هبوط حاد في وول ستريت بسبب خشية المستثمرين من الحاجة إلى رفع أكبر لأسعار الفائدة لكبح التضخم المرتفع.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 % بحلول الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش، وكانت أسهم قطاعي السفر والترفيه والتكنولوجيا أكبر الخاسرين، وكانت أسهم النفط والغاز الرابح الوحيد مع تجاوز أسعار الخام 110 دولارات للبرميل.

وبحسب "رويترز"، أغلقت الأسهم الأمريكية أمس على انخفاض حاد حيث تراجعت معنويات المستثمرين في مواجهة مخاوف من ألا يكون رفع سعر الفائدة هذا الأسبوع كافيا لكبح التضخم المتصاعد، كما أثرت الأرباح سلبا على المعنويات في أوروبا.

فقد تراجع سهم أديداس 4 % إذ خفضت الشركة توقعاتها لمبيعات 2022، بسبب استمرار عمليات الإغلاق لمكافحة الجائحة في الصين، في إلحاق الضرر بشركة المستلزمات الرياضية الألمانية.

وتراجع سهم آي إن جي جروب، أكبر بنك هولندي 2.2 % إذ أعلن عن صافي دخل فصلي أسوأ من المتوقع، بما في ذلك زيادة في مخصصات القروض المعدومة بسبب الانكشاف في روسيا وأوكرانيا.

وهبط سهم أمبو الدنماركية للأجهزة الطبية 13.9 %، بعد إعلان توقعات متشائمة لأرباح 2022، بسبب مشاكل سلاسل التوريد ونقص عمالة المستشفيات.