الهند: لا يوجد سبب لفرض ضوابط على صادرات القمح

ذكرت وزارة شؤون المستهلك والغذاء والتوزيع العام الهندية في بيان اليوم، أن نيودلهي لا ترى سببا لفرض ضوابط على صادرات القمح.

وتعمل حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي على تسهيل وصول صادرات القمح إلى الأسواق.

وجاء في البيان أن مصر وتركيا وافقتا على واردات من القمح الهندي وتبحث دول أوروبية مثل إيطاليا وهولندا عن واردات من الهند.

كانت بلومبرج قد ذكرت أمس أن الهند تدرس فرض قيود على صادرات القمح حيث أن موجات الحر الحادة أتلفت المحاصيل وفاقمت إمدادات عالمية متعثرة بالفعل بعدما تسببت الحرب في أوكرانيا في زيادة التضخم الغذائي.

كانت توقعات للأمم المتحدة قد أظهرت أن الحرب في أوكرانيا قد يكون لها تبعات خطيرة على توزيع الغذاء في الدول النامية.

وخلصت منظمة الأغذية والزراعة الأممية (فاو) إلى أن خفض لصادرات الحبوب الأوكرانية والروسية وارتفاع الأسعار على مستوى العالم، سيهدد سوء التغذية ملايين الأشخاص بحلول العام المقبل.

وتقدر منظمة الفاو ارتفاع عدد من سيعانون من سوء التغذية على مستوى العالم من 5 ملايين إلى 13 مليون شخص بحلول 2023 إذا استمر الصراع في أوكرانيا شهورا.

وستتأثر بشكل خاص منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء.

وأوضحت منظمة الفاو ان نحو 50 دولة على مستوى العالم تعتمد على واردات القمح من أوكرانيا أو روسيا.

