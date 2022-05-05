وول ستريت تتراجع عند بدء التعاملات تحت وطأة أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى

دفعت أسهم النمو الخاصة بالشركات ذات القيم السوقية شديدة الارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية للتراجع عند بدء التعاملات اليوم الخميس، بعد يوم من صعود مدفوع بنبرة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأقل تشددا.

ووفقا لرويترز تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 206.89 نقطة أو 0.61 في المائة إلى 33854.17 نقطة. وبدأ المؤشر ستاندرد اند بورز 500 تداولاته على انخفاض 29.74 نقطة أو 0.69 في المائة إلى 4270.43 نقطة، فيما هبط المؤشر ناسداك المجمع 177.33 نقطة أو 1.37 في المائة إلى 12787.52 نقطة.