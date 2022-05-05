إغلاقات كورونا في الصين تثقل كاهل الشركات الأوروبية

أظهر مسح نشرته غرفة التجارة الأوروبية في بكين اليوم، أن 75 % من شركات جرى استطلاع أرائها، أفادت بأن الإجراءات الصارمة التي يتم اتباعها لاحتواء فيروس كورونا في الصين لها تأثير سلبي على عملياتها.

وأشار ما يقرب من 60 % من الشركات، إلى أنها خفضت توقعات مبيعاتها في الصين لعام 2022، على خلفية الإغلاقات الصارمة، ولفتت لوجود مشاكل في اللوجستيات والتخزين وسلاسل التوريد، كما أوضحت أنه يصعب التخطيط لرحلات عمل أو عقد اجتماعات بالحضور الشخصي.

وأفاد المسح، بأن "السوق الصينية خسرت قدرا كبيرا من جاذبيتها بالنسبة للعديد ممن جرى استطلاع آرائهم، حيث قال 78 % منهم إن إجراءات الصين جعلتها أقل جاذبية للاستثمار".

وحثت غرفة التجارة الأوروبية الحكومة الصينية على تبني تغييرات لاستعادة الثقة في السوق الصينية، وذكرت أنه يتعين السماح للأشخاص الذين تثبت إصابتهم وليس لديهم أعراض أو لديهم أعراض طفيفة، بالاكتفاء بالعزل المنزلي دون الحاجة لحجرهم في منشآت مركزية.

وكان للحرب في أوكرانيا أيضا تأثيرها السلبي على بعض الشركات في الصين، فعلى سبيل المثال، قال ثلث المشاركين في الاستطلاع إن الصين أصبحت أقل جاذبية استثمارية بسبب الحرب.