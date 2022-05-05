روسيا: اقتصادنا مستقر ولن تحقق واشنطن أهدافها بفرض العقوبات

قالت السفارة الروسية في واشنطن إن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا سيأتي بنتائج عكسية ولن يسمح للجانب الأمريكي بتحقيق أهدافه.

ونوهت السفارة، في بيان، بأن تحسن سعر صرف الروبل يشير إلى استقرار القطاع المالي والاقتصاد في روسيا.

وأضافت السفارة :"أخذنا علما بتصريحات المسؤولين الأمريكيين حول الخطط المحتملة لتشديد العقوبات ضد بلادنا. نوصي الدوائر الحاكمة في أمريكا بأن توجه طاقاتها التي لا تعرف الكلل لحل المشاكل في الولايات المتحدة نفسها".

وبحسب "الألمانية"، قالت السفارة أن "المسؤولين المحليين في الولايات المتحدة يقرون بأن العقوبات المناهضة لروسيا في قطاع الطاقة ستؤدي إلى عدم الاستقرار في سوق المحروقات وزيادة قيمة الوقود".

ودعت السفارة الروسية، الجانب الأمريكي، إلى التخلي عن مثل هذا المسار العقيم الذي قد يجلب نتائج عكسية.

وأكدت السفارة على أن روسيا "ستواصل تنفيذ المهام المحددة في العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.