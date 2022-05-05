التضخم في تركيا يقفز إلى 70% خلال أبريل .. أعلى مستوى منذ 20 عاما

أظهرت بيانات اليوم أن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز إلى 69.97 في المائة في أبريل وهو ما يتجاوز التوقعات ويشكل أعلى مستوى للتضخم في عقدين، مدفوعا بالأزمة بين روسيا وأوكرانيا وصعود أسعار السلع الأولية بعد انهيار الليرة أواخر العام الماضي.

وبحسب "رويترز"، قال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 7.25 في المائة على أساس شهري.

وكان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 68 في المائة على أساس سنوي.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 7.67 في المائة على أساس شهري في أبريل مسجلا ارتفاعا سنويا بنسبة 121.82 في المائة.