الدولار يتراجع بعد رفع سعر الفائدة الأمريكية و"بيتكوين" تقفز 5%

سجل الدولار أكبر انخفاض في أكثر من شهر اليوم بعدما رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لكنه استبعد فكرة رفع أكبر للفائدة قريبا.

وانخفض مؤشر الدولار متراجعا عن أعلى مستوى في خمسة أعوام وهبط 0.9 في المائة مساء إلى 102.450.

وارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، وحقق الدولار الأسترالي أكبر مكسب يومي له في أكثر من عشرة أعوام.

وصعد اليورو بنحو 1 في المائة وسجل في أحدث تداول له 1.0606 دولار. كما ارتفع الين الياباني وسجل 130 مقابل الدولار. وبلغ في أحدث معاملاته 129.26 مقابل الدولار، وفقا لـ"رويترز".

وارتفع الجنيه الأسترليني بأكثر من واحد في المائة إلى 1.2605 دولار، وتتأهب الأسواق لرفع بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق من العام.

وقفز الدولار الأسترالي 2.2 في المائة وهي أكبر زيادة يسجلها منذ نهاية 2011. وسجل في أحدث تداول له 0.7236 دولار أمريكي متراجعا على نحو طفيف عن ذروة سجلها مساء عند 0.7265 دولار.

وصعد الدولار النيوزيلندي 1.7 في المائة وهي أكبر زيادة خلال يوم واحد في عامين وسجل 0.6537 دولار أمريكي.

وتلقت العملات الرقمية دعما من خسائر الدولار. وحققت بيتكوين أفضل أداء يومي في أكثر من خمسة أسابيع وارتفعت 5 في المائة لتصل إلى أقل بقليل من 40 ألف دولار.

وكان التداول ضعيفا في آسيا بسبب عطلة عامة في اليابان.