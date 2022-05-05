صدام بين 4 .. مواجهتان محفوفتان بالمخاطر

تبحث فرق التعاون، الاتفاق، الباطن، والأهلي للظفر بنقاط مواجهتي اليوم في افتتاح الجولة الـ26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للهروب من المناطق الخطرة وتأمين مراكزهما في المناطق الدافئة بعد العودة للركض من جديد إثر توقف المسابقة 47 يوما بسبب مشاركة المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية الحاسمة والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، إقامة مواجهات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، واستضافة أربع مدن سعودية لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا.وقبل انطلاق منافسات الجولة، لعب أمس الأول الفيحاء مع ضيفه الهلال في مباراة مؤجلة من الجولة الـ19، وحسمها صاحب الأرض بهدف وحيد.ويحتل الأهلي المركز العاشر بـ28 نقطة وبفارق ثلاث نقاط فقط عن صاحب المركز الـ14 في سلم الترتيب أحد المراكز المهددة بالهبوط لدوري "يلو" لأندية الدرجة الأولى، التعاون في المركز الـ13 برصيد 26 نقطة، الباطن في المركز الـ14 برصيد 25 نقطة، والاتفاق في المركز الـ15 برصيد 24 نقطة، علما بأنه يملك مباراة مؤجلة على أرضه وبين جماهيره أمام الهلال في الـ11 من الشهر الحالي.ويستضيف التعاون نظيره الاتفاق على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، فيما يلاقي الأهلي مضيفه الباطن على ملعب الأخير في حفر الباطن في مواجهتين محفوفتين بالمخاطر للفرق الأربعة.