الإنفلونزا تبعد الفرج

منعت الإنفلونزا سلمان الفرج قائد فريق الهلال لكرة القدم من أداء تدريب أمس، تأهبا للقاء ضمك في الجولة الـ 26 من كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين.وفرض المدرب الأرجنتيني رامون دياز على اللاعبين أداء التدريبات بعد الخسارة من الفيحاء بهدف أمس الأول، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 19، حيث أدى المشاركون بصفة أساسية تدريبات استرجاعية، وأجرى بقية اللاعبين مرانا اعتياديا اشتمل على تطبيقات تكتيكية ومناورة فنية.وينتظر أن يؤدي الهلال تدريبه الرئيس اليوم استعدادا لمواجهة ضمك بعد غد.يشار إلى أن رصيد الهلال توقف عند 49 نقطة بعد خسارته من الفيحاء، فيما يتبقى له لقاء مؤجل أمام الاتفاق، حيث يسعى لتقليص الفارق بينه وبين المتصدر الاتحاد الذي يملك 60 نقطة.