مونديال 2022 .. منع الشعارات التجارية والسياسية والدينية

قد تكون حسابات ومواقع اللاعبين، الإداريين، والمدربين المقيدين في كشوف المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، على مواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة على الشبكة العنكبوتية "إنترنت" سببا في تعرضهم إلى عقوبات إما إدارية أو مالية في حال مخالفاتهم تعليمات ولوائح وأنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طيلة وجودهم في قطر، خاصة التي تتضمن إثارة الرأي العام بالأخبار غير الصحيحة والشائعات، العنصرية والتمييز، إهانة وازدراء الآخرين، والعنف في كرة القدم.وتنطلق أحداث مونديال 2022 في قطر خلال الفترة من الـ21 من تشرين الثاني (نوفمبر) حتى الـ18 من كانون الأول (ديسمبر) المقبلين، بمشاركة 32 منتخبا على ثمانية ملاعب في خمس مدن قطرية.كما تضمنت تعليمات الاتحاد الدولي "فيفا" عبر تعميم وبلغات عدة من بينها العربية أنه من بين تعليمات "بروتوكول المباريات"، فإنه يمنع منعا باتا خلال مباريات المونديال عرض الرسائل أو الشعارات السياسية، الدينية، والشخصية بأي لغة من اللغات أو شكل من الأشكال.كما حذر "فيفا" كل المشاركين في مونديال 2022 من عرض أي نوع من أنواع الرسائل والشعارات التجارية بأي لغة من اللغات أو شكل من الأشكال طيلة فترة وجودهم في قطر وفي أي نشاط رسمي ينظمه الاتحاد الدولي "فيفا"، موضحا "بما في ذلك المباريات الرسمية، الدورات التدريبية، المؤتمرات الصحافية الرسمية ونشاطات المناطق المختلطة".