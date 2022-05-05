أوضحت وزارة التجارة ووزارة الطاقة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أنه تم ضبط عمالة محطات الوقود المتلاعبة في أسعار قراءة العدادات بناء على البلاغات الواردة للوزارة من عدد من المستهلكين، وتبين قيام عدد من العمالة باسترجاع قراءات سابقة لعدادات مضخات الوقود وتغييرها إلى السعر الأعلى.

وأكدوا أنه جاري استكمال الإجراءات وضبط هذه المخالفات في عدد من محطات الوقود في المنطقة الشرقية ومحافظة جدة وإحالة العمالة المخالفة للجهات الأمنية لإبعادهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها مرة أخرى للعمل.