انخفاض أسهم شركات اللقاحات فيما تحافظ مودرنا على طلبات الشراء

انخفضت أسعار أسهم شركتي "بيونتيك" و "نوفافاكس" لإنتاج اللقاحات بعدما سجلت شركة مودرنا مبيعات للقاحات المضادة لكوفيد- 19 تفوق تقديرات المحللين في الربع الأول، فيما حافظت على الثبات في تلبية طلبات الشراء، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء. وتذبذبت سعر سهم مودرنا بين المكاسب والخسائر بعد ارتفاع سعره قبل طرحه في الأسواق، وانخفض سعر السهم بنسبة 1.8 % في بورصة نيويورك. وانخفض سعر السهم في "بيونتيك" بنسبة 3 %، بينما انخفض سعر السهم في "نوفافاكس" بنسبة 3.4 %. وانخفض سعر السهم في شركة فايزر بنسبة 2.8 %.