أمريكا: هبوط مخزونات البنزين بنحو 2.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم أن مخزونات البنزين الأمريكية هبطت 2.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 228.6 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تنخفض 589 ألف برميل.

كما هبطت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 2.3 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 104.9 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.3 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2008 .

ووفقا لرويترز قالت الوكالة الحكومية إن مخزونات نواتج التقطير في منطقة الساحل الشرقي الأمريكي تراجعت إلى نحو 22.4 مليون برميل، وهو أقل مستوى من بدء الاحتفاظ بسجلات.