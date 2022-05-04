أوبك+ تبقي على توقعاتها لنمو الطلب دون تغيير

قال مصدران في أوبك+ إن اللجنة الفنية المشتركة للتحالف الذي يضم كبار منتجي النفط اختتم اجتماعه اليوم وأبقى على توقعاته لنمو الطلب بدون تغيير.

وفي وقت سابق اليوم، قال أربعة مندوبين من أوبك+ لرويترز إن من المنتظر أن يتفق وزراء المجموعة في اجتماعهم غدا على زيادة المستويات المستهدفة لإنتاج النفط بمقدار 432 ألف برميل يوميا لشهر يونيو.