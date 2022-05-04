أكد مسؤولون في المفوضية الأوروبية لوكالة الأنباء الألمانية أن المفوضية ، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي ، تعتزم فرض عقوبات إضافية على صادرات النفط الروسية على خلفية التدخل الروسي على أوكرانيا.
ويحظر بموجب حزمة العقوبات ، وهي السادسة ، على الشركات في الاتحاد الأوروبي شراء النفط من روسيا ووقف الواردات تدريجيا من قبل التكتل. وسيكون أمام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فترة انتقالية لتنفيذ هذا التحول.
المفوضية الأوروبية تعتزم فرض عقوبات على النفط الروسي
أكد مسؤولون في المفوضية الأوروبية لوكالة الأنباء الألمانية أن المفوضية ، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي ، تعتزم فرض عقوبات إضافية على صادرات النفط الروسية على خلفية التدخل الروسي على أوكرانيا.
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