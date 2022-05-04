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الطاقة- النفط

المفوضية الأوروبية تعتزم فرض عقوبات على النفط الروسي

المفوضية الأوروبية تعتزم فرض عقوبات على النفط الروسي

"الاقتصادية" من الرياض

أكد مسؤولون في المفوضية الأوروبية لوكالة الأنباء الألمانية أن المفوضية ، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي ، تعتزم فرض عقوبات إضافية على صادرات النفط الروسية على خلفية التدخل الروسي على أوكرانيا.
ويحظر بموجب حزمة العقوبات ، وهي السادسة ، على الشركات في الاتحاد الأوروبي شراء النفط من روسيا ووقف الواردات تدريجيا من قبل التكتل. وسيكون أمام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فترة انتقالية لتنفيذ هذا التحول.

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