الفيحاء لجماهيره: عيدكم مبارك

عايد فريق الفيحاء لكرة القدم أنصاره بعيد الفطر المبارك، بعد أن كسب ضيفه الهلال بهدف سامي الخيبري عند الدقيقة 33، أمس، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية لحساب الجولة الـ19 المؤجلة لمشاركة الهلال في النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية 2022 في أبوظبي.وأسهم انتصار الفيحاء الثامن في الدوري بصعوده للمركز السادس ليصل إلى رصيد 33 نقطة، وألحق بالهلال الثالثة هذا الموسم والأولى له مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، حيث توقف عند 49 نقطة في المركز الثاني، حيث يتأخر عن الاتحاد المتصدر بفارق 11 نقطة الساعي لتحقيق اللقب الغائب عن خزائنه. وأسهم فوز الفيحاء بالظفر بـ25 نقطة من أصل 36 نقطة متاحة على أرضه في ملعب مدينة المجمعة الرياضية، حيث خاض أمس المواجهة الـ12 على أرضه أمام الهلال.كما أصبح أمام الفيحاء تحقيق فوز واحد من المباريات الخمس المتبقية له هذا الموسم لتحقيق أفضل رصيد نقطي في تاريخ مشاركاته في الدوري، حيث حقق في موسم 2017 / 2018 موسم الصعود الأول له 34 نقطة. وكان الشباب قد استطاع الفوز على الفيحاء على أرضه وبين جماهيره، حيث كسب الاتحاد 1 /0، الأهلي 2 /0، الرائد 1 /0، الحزم 1 /0، الطائي 2 /0، والباطن 1 /0، وتعادل مع النصر 1/1، أبها 0/0، الفتح 0/0، والفيصلي 0/0 فيما خسر من الشباب 2 /1.ونجح الفيحاء على أرضه بتسجيل 12 هدفا من أصل 20 هدفا، فيما تلقت شباكه ثلاثة أهداف فقط من أصل 19 هدفا.