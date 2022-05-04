أنشيلوتي: إذ جددوا 10 أعوام .. سأستمر

ألمح الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى إمكانية اعتزاله مهنة التدريب بعد انتهاء عقده الحالي مع ريال مدريد بطل الدوري الإسباني في كرة القدم، في مقابلة مع منصة "برايم فيديو"، معبرا عن استعداده لإطالة إقامته في العاصمة الإسبانية مع الفريق الملكي.قال المدرب الذي يستعد لمواجهة ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، محاولا قلب خسارته ذهابا 3 /4 "بعد ريال نعم، سأتوقف على الأرجح، لكن إذا احتفظ بي الريال عشرة أعوام، سأدرب لعشرة أعوام".وضمن "كارليتو" البالغ 62 عاما إحراز لقب الدوري الإسباني مع ريال الأسبوع الماضي للمرة الـ35 في تاريخ النادي الأبيض، لابتعاده بفارق كبير عن أقرب مطارديه خصوصا غريمه التاريخي برشلونة، فأصبح أول مدرب في التاريخ يحرز لقب البطولات الأوروبية الخمس الكبرى "إنجلترا، إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا، فرنسا".وهذه ثاني ولاية يدرب فيها أنشيلوتي ريال مدريد ويرتبط معه بعقد حتى 2024.ويمني أنشيلوتي النفس بدخول التاريخ كأول مدرب يحرز لقب المسابقة القارية الأم أربع مرات، بعدما سبق له أن أحرزها ثلاث مرات مع ميلان الإيطالي في 2003 و2007 وريال في 2014.أضاف أنشيلوتي "أحب تمضية الوقت مع أحفادي، الذهاب في عطلة مع زوجتي، هناك أمور كثيرة أهملتها وأرغب في القيام بها. الذهاب إلى عدة أمكنة رغبت في زيارتها".