الاتحاد الأوروبي: عقوبات جديدة مرتقبة على النفط والبنوك في روسيا

قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم إن الاتحاد يعكف على إعداد عقوبات جديدة على روسيا تستهدف قطاع النفط الروسي والمزيد من البنوك الروسية والمسؤولين عن المعلومات المضللة.

وأضاف بوريل على تويتر: "نعمل على الحزمة السادسة من العقوبات التي تهدف إلى عزل المزيد من البنوك عن نظام المدفوعات المالية الدولي "سويفت" ووضع قائمة بالمسؤولين عن التضليل، وكذلك التعامل مع واردات النفط الروسية".

ووفقا لرويترز قال إن مقترحات المفوضية الأوروبية ستقدم إلى الدول الأعضاء في التكتل والبالغ عددها 27 دولة للموافقة عليها.

وقال مسؤولون إن من المتوقع أن تحدد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين العقوبات المقترحة غدا والتي ستشمل فرض حظر على واردات النفط الروسي بحلول نهاية هذا العام.

وتأتي العقوبات ردا على الأزمة الأوكرانية.