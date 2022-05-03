طلبيات المصانع الأمريكية تسجل زيادة أعلى من التوقعات في مارس

سجلت طلبيات السلع المصنوعة في الولايات المتحدة زيادة أعلى من المتوقع في مارس وارتفعت الصادرات بقوة، لكن قيود الإمدادات في أعقاب إغلاقات جديدة مرتبطة بكوفيد-19 في الصين قد تبطئ نشاط التصنيع في أكبر اقتصاد في العالم في الأشهر المقبلة.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم إن طلبيات المصانع ارتفعت 2.2 في المائة في مارس بعد أن زادت 0.1 في المائة في فبراير. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن طلبيات المصانع سترتفع 1.1 في المائة.

ويواجه قطاع التصنيع، الذي يشكل 12 في المائة من الاقتصاد الأمريكي، بعض التأثيرات السلبية في الأجل القصير من سياسة الصين الصارمة لمكافحة جائحة كوفيد-19 التي تسبب تعطلات في سلاسل الإمداد.

وأظهر مسح يوم الإثنين أن مؤشر معهد إدارة المعروض لنشاط المصانع في الولايات المتحدة هبط لثاني شهر على التوالي في أبريل.

ومن ناحية أخرى، زادت صادرات السلع الأمريكية المصنعة 2.3 في المائة في مارس بعد صعودها 1.1 في المائة في فبراير. وارتفعت المخزونات لدى المصانع 1.3 في المائة.

