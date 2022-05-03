مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 1800 سلة غذائية في تشاد والصومال

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 305 سلال غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في قريتي جناح وكابقة التابعة لمحافظة ماسينياه في جمهورية تشاد، استفاد منها 1.830 فردا.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم.



وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1500 سلة غذائية في مدينة سرار بإقليم سول بالصومال ، استفاد منها 9000 فرد.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجًا هناك.

