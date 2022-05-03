العقود الأمريكية للغاز تسجل أعلى مستوى في 13 عاما

قفزت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي أكثر من ثمانية بالمئة أثناء التعاملات اليوم الثلاثاء، لتقترب من أعلى مستوى لها في أكثر من 13 عاما الذي بلغته الشهر الماضي، بفعل توقعات بزيادة في الطلب على صادرات الولايات المتحدة من الغاز المسال.

وصعدت العقود الأمريكية للغاز تسليم يونيو حزيران 60.8 سنت، أو 8.1 بالمئة، إلى 8.083 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية عند الساعة 1424 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق وصلت الأسعار إلى 8.169 دولار للمليون وحدة حرارية وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2008 .

