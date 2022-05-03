قالت المسؤولة عن سياسة الطاقة بالاتحاد الأوروبي اليوم إن المفوضية الأوروبية ستقدم خطة في وقت لاحق هذ الشهر بشأن كيف يمكن للاتحاد أن يستبدل ثلثي استهلاكه للغاز الروسي بحلول نهاية 2022 .
ومتحدثة في البرلمان الأوروبي، قالت كادري سيمسون إن الاتحاد تواصل مع موًردين رئيسيين للغاز للمساعدة في إيجاد بدائل للغاز الروسي وإن خطته ستستبدل أيضا الغاز بالطاقة المتجددة أو من خلال الاقتصاد في استهلاك الطاقة حيثما يكون ذلك ممكنا وفقا لرويترز.
خطة أوروبية لاستبدال ثلثي الغاز الروسي في 2022
قالت المسؤولة عن سياسة الطاقة بالاتحاد الأوروبي اليوم إن المفوضية الأوروبية ستقدم خطة في وقت لاحق هذ الشهر بشأن كيف يمكن للاتحاد أن يستبدل ثلثي استهلاكه للغاز الروسي بحلول نهاية 2022 .
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