خطة أوروبية لاستبدال ثلثي الغاز الروسي في 2022

قالت المسؤولة عن سياسة الطاقة بالاتحاد الأوروبي اليوم إن المفوضية الأوروبية ستقدم خطة في وقت لاحق هذ الشهر بشأن كيف يمكن للاتحاد أن يستبدل ثلثي استهلاكه للغاز الروسي بحلول نهاية 2022 .

ومتحدثة في البرلمان الأوروبي، قالت كادري سيمسون إن الاتحاد تواصل مع موًردين رئيسيين للغاز للمساعدة في إيجاد بدائل للغاز الروسي وإن خطته ستستبدل أيضا الغاز بالطاقة المتجددة أو من خلال الاقتصاد في استهلاك الطاقة حيثما يكون ذلك ممكنا وفقا لرويترز.