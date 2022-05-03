إيطاليا: سنواجه مشكلة خطيرة في الشتاء إذا انقطع الغاز الروسي

قال وزير البيئة الإيطالي روبرتو سينجولاني اليوم إن إيطاليا ستواجه صعوبات شديدة في مخزون الغاز إذا انقطعت إمدادات الغاز الروسي الآن، مضيفا ان ذلك سيمثل مشكلة في موسم الشتاء.

وأضاف سينجولاني أمام مجلس النواب: "من المهم الحفاظ على التدفقات الروسية حتى نهاية 2022، لنتمكن من مواجهة الشتاء والسماح بالاستغناء التدريجي عن الإمدادات الروسية بشكل آمن".

ومضى قائلا بحسب (رويترز) إن تحديد سقف لسعر الغاز على مستوى البلاد في إيطاليا سيكون صعبا للغاية وإنه يتعين فعل ذلك على مستوى الاتحاد الأوروبي.