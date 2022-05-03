تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية عند بدء التعاملات اليوم بعد سلسلة من تقارير نتائج الأعمال المخيبة للآمال، في حين تحسب المستثمرون لرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة هذا الأسبوع لتهدئة هياج الأسعار.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 24.59 نقطة بما يعادل 0.07 في المائة إلى 33086.09 نقطة.

ووفقا لرويترز بدأ المؤشر ستاندرد اند بورز 500 تعاملاته مرتفعا 4.40 نقطة أو 0.11 في المائة إلى 4159.78 نقطة، بينما هبط المؤشر ناسداك المجمع 24.56 نقطة أو 0.20 في المائة إلى 12511.46 نقطة.