الذهب عند أدنى مستوى في 10 أسابيع مع ترقب اجتماع المركزي الأمريكي

انخفضت أسعار الذهب اليوم، إلى أقل مستوى منذ منتصف فبراير، إذ حد الدولار القوي والرفع الوشيك لأسعار الفائدة الأمريكية من جاذبية المعدن النفيس،كوسيلة تحوط من التضخم.

وبحلول الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1854.21 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوياته منذ 16 فبراير، كما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 1854.40 دولار للأوقية.

وظل الدولار عند أعلى مستوياته في 20 عاما، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل جاذبية للمشترين من الخارج، في حين بلغت عائدات السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات القياسية 3 %، لأول مرة منذ ديسمبر 2018.

ومن المتوقع، أن تبدأ لجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اجتماعها لمناقشة سعر الفائدة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء على أن تعلن قرارها غدا الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 22.57 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 938.34 دولار للأوقية، بينما صعد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 2236.43 دولار للأوقية.