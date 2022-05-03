النفط يهبط 1.1 % بعد مخاوف تراجع الطلب الصيني جراء الإغلاقات

تراجعت أسعار النفط اليوم، تحت ضغط الإغلاق في الصين بسبب كوفيد، والذي قد يؤثر على الطلب، لكن الأسعار وجدت دعما من حظر نفطي أوروبي محتمل على روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا.

وتجري بكين، التي تسجل عشرات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا يوميا، فحوصا جماعية للسكان لتجنب فرض إغلاق مشابه لما فعلته شنغهاي الشهر الماضي، وأُغلقت مطاعم العاصمة لتناول الطعام داخلها وأُغلقت بعض المجمعات السكنية.

ونزل خام برنت القياسي 1.22 دولار أو 1.1 % إلى 106.36 دولار للبرميل في الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 50 سنتا أو 0.5 % إلى 104.67 دولار للبرميل.

وقال فيفيك دار محلل السلع في بنك الكومنولث "الدافع الإيجابي هو الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي وما إذا كان سيتم الإعلان عن ذلك"، مضيفا "الدافع السلبي هو الإغلاق في الصين بسبب كوفيد. الأمران مهمان للغاية".

وبلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها في عدة سنوات هذا العام، إذ وصل سعر خام برنت إلى 139 دولارا في مارس، وهو أعلى مستوى منذ 2008، بعد أن فاقم غزو موسكو لأوكرانيا المخاوف من نقص الإمدادات.