"هيونداي" تهيمن على سوق السيارات الهجينة في العالم خلال الربع الأول

احتلت شركة "هيونداي" الكورية الجنوبية، المركز الأول في مبيعات السيارات الكهربائية العاملة بالهيدروجين في العالم، خلال الربع الأول من 2022.

وقالت شركة أبحاث السوق "إس إن إي ريسيرتش"، إن مبيعات السيارات الكهربائية الهجينة في العالم، من يناير إلى مارس 2022، انخفضت بمقدار 2.7 % على أساس سنوي، إلى 939.3 سيارة، بحسب ما ذكرته "يونهاب" اليوم.

ويرجع الانخفاض إلى ضعف مبيعات سيارة نيكسو من هيونداي، وسيارة ميراي من تويوتا، اللتين تقودان السوق العالمية للسيارات الهيدروجينية، بسبب عناصر خارجية، مثل أزمة نقص الرقائق الإلكترونية والأزمة الروسية الأوكرانية وغيرها.

ووصلت مبيعات هيونداي للسيارات الكهربائية العاملة بخلايا وقود الهيدروجين، إلى 710,1 وحدات بتراجع 5.4 % على أساس سنوي بسبب انخفاض مبيعات نيكسو، غير أنها حافظت على مكانتها الأولى بنسبة 43.4 % في حصتها، متفوقة على تويوتا بنسبة 33.9 %.

وسجلت تويوتا 337,1 وحدة في مبيعاتها بانخفاض 31.8 % على أساس سنوي، نتيجة تراجع مبيعات الجيل الثاني من ميراي بشكل حاد.