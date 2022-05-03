سهم "علي بابا" يسترد جزءا من خسائره بسبب تشابه أسماء

استرد سهم شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة علي بابا، جزءا من الخسائر الكبيرة التي تكبدها، نتيجة تقرير خطأ عن مشكلات قانونية يواجها الشريك المؤسس للشركة جاك ما.

وأشارت "بلومبيرج" اليوم، إلى أن السهم تراجع في تعاملات بورصة هونج كونج 9.4 %، مما أدى لانخفاض قيمتها السوقية 26 مليار دولار، بعد أن بثت إذاعة حكومية تقريرا عن قيام سلطات هانجشو الموجود فيها مقر الشركة، بفرض قيود على شخص لقبه (ما) وهو نفس لقب مؤسس الشركة.

ولكن السهم استرد أغلب خسائره، بعد أن أصدرت شرطة المدينة بيانا، أوضحت فيه أن اسم الشخص المقصود يتكون من 3 حروف باللغة الصينية، في حين أن اسم مؤسس علي بابا يتكون من حرفين فقط.

ونقلت الوكالة عن ويلر شين محلل "فورسيث بار آشيا ليمتد"، القول : رد فعل المستثمرين الحاد على تقرير المحطة التلفزيونية يكشف عن ضعف الثقة نسبيا في قطاع التكنولوجيا بالصين، في ضوء الإجراءات الصارمة التي تبنتها السلطات الصينية ضد الشركات الكبرى العاملة في القطاع منذ 2021.