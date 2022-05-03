108.8 مليار ريال قيمة 649.5 ألف طلب تنفيذ للأوراق التجارية خلال 9 أشهر

بلغت قيمة طلبات التنفيذ للأوراق التجارية، التي باشرتها محاكم التنفيذ في السعودية، نحو 108.8 مليار ريال لنحو 649.5 ألف طلب منذ بداية العام الهجري الحالي، أي خلال تسعة أشهر، وذلك بمتوسط 12 مليار ريال شهريا.ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة العدل، اطلعت "الاقتصادية" عليها، استحوذت "سندات الأمر" على 45.7 في المائة من هذه القضايا، وذلك بنحو 365708 قضايا.وتصدرت منطقة الرياض بالنسبة العليا من قيمة الطلبات بنحو 40 في المائة، إذ بلغت قيمتها نحو 49.7 مليار ريال لتنفيذ نحو 236465 ألف طلب، تليها محاكم المنطقة الشرقية بتحصيل 26.8 مليار ريال لنحو 87245 طلبا.وجاءت محاكم منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثالثة بنحو 24.47 مليار ريال لتنفيذ نحو 168978 طلبا، ثم المدينة المنورة 2.15 مليار ريال لنحو 32819 طلبا، ومنطقة القصيم بـ1.67 مليار ريال لنحو 16754 طلب تنفيذ.وبلغت قيمة الطلبات التي استقبلتها عسير نحو 1.28 مليار ريال لـ 27986 طلبا، تليها محاكم التنفيذ في منطقة جازان بتحصيل 699.76 مليون ريال لنحو 26728 طلبا، ومنطقة تبوك بنحو 648.24 مليون ريال لنحو 17649 طلبا.واستقبلت محاكم حائل 414.7 مليون ريال لنحو 9788 طلبا، ومنطقة الجوف بنحو 301.8 مليون ريال لـ 7678 طلبا، تليها منطقة نجران بتحصيل 293.8 مليون ريال لنحو 7029 طلبا، والحدود الشمالية بتحصيل نحو 233.93 مليون ريال لنحو 6522 طلبا.وأوضحت وزارة العدل أن نظام التكاليف سيحدد تفاصيل معايير تقدير التكاليف القضائية للدعاوى والطلبات.ويرفع النظام كفاءة المنظومة العدلية، وسيحد من المماطلة في أداء الحقوق، كما سيعزز اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية النزاعات من وساطة أو تحكيم، كما سيسهم في الحد من الدعاوى الكيدية والصورية، وسيعزز العدالة الوقائية وتوثيق العقود.ولا يسري نظام التكاليف القضائية على: "الدعاوى الجزائية العامة والدعاوى التأديبية والطلبات المتعلقة بها، وكذلك الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر".والتكاليف لا تفرض على الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات عدا عند طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، وتعفى الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس من التكاليف، وكذلك الإنهاءات، وما يتعلق بها من طلبات، إضافة إلى ما نص النظام عليه بألا تفرض أي تكاليف على الدعاوى والطلبات، التي يختص بها ديوان المظالم. والمكلف بدفع التكاليف القضائية في الدعاوى هو الطرف المحكوم عليه في القضية.وبحسب وزارة العدل، فإن المستفيدين من خدمات المحاكم وعند تقدمهم بالدعوى عبر بوابة ناجز ستظهر أمامهم رسالة تفيد شمول الدعوى أو الطلب للتكاليف القضائية في حال كانت الدعوى مشمولة بها.