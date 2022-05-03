مسح: 164 % امتثال منتجي «أوبك» للتخفيضات في أبريل

بلغ امتثال منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" للتخفيضات التي تعهدت بها في نيسان (أبريل) الماضي، 164 في المائة مقابل 151 في المائة في آذار (مارس).وجاء ارتفاع إنتاج "أوبك" النفطي في نيسان (أبريل) أقل من الزيادة المقررة بموجب اتفاق مع حلفاء المنظمة، إذ بددت الانخفاضات في ليبيا ونيجيريا تأثير زيادة الإمدادات من جانب السعودية وغيرها من كبار المنتجين.ووفقا لمسح أجرته "رويترز"، ضخت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" 28.58 مليون برميل يوميا في نيسان (أبريل) بزيادة 40 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق، وأقل من 254 ألف برميل يوميا المنصوص عليها في اتفاق الإمدادات.وتقلص "أوبك" وحلفاؤها، المعروفون باسم "أوبك +" تدريجيا تخفيضات الإنتاج المتفق عليها في 2020 مع تعافي الطلب من جائحة كورونا.وتجتمع "أوبك +"، الخميس المقبل، ومن المتوقع أن تؤكد زيادة الإنتاج المتفق عليها مسبقا على الرغم من ارتفاع أسعار النفط بعد الحرب في أوكرانيا. وقال ممثل في "أوبك" عن اجتماع بعد غد "من المحتمل أن يكون الرأي هو الإبقاء على الخطة".وينص الاتفاق على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في نيسان (أبريل) من جميع أعضاء "أوبك +"، منها نحو 254 ألف برميل يوميا يتقاسمها منتجو أوبك العشرة الذين يشملهم الاتفاق.ووفقا لمسوح "رويترز" يقل الإنتاج عن الزيادات التي تم التعهد بها من تشرين الأول (أكتوبر) إلى آذار (مارس)، مع استثناء شباط (فبراير)، إذ يفتقر عديد من المنتجين إلى القدرة على ضخ مزيد من الخام بسبب نقص الاستثمارات، وهو اتجاه تفاقم بسبب الجائحة.وحدث أكبر انخفاض في الإنتاج في ليبيا التي فقدت في وقت ما في نيسان (أبريل) أكثر من 550 ألف برميل يوميا بسبب إغلاق حقول ومرافئ نفط. وليبيا واحدة من أعضاء "أوبك" الذين لا تشملهم تخفيضات الإنتاج.ووجد المسح أن إنتاج نيجيريا سجل انخفاضا قدره 40 ألف برميل يوميا مع انخفاض الصادرات عن آذار (مارس).وحدت هذه الانقطاعات من أثر زيادة إنتاج "أوبك"، حيث نفذ كبار المنتجين التزاماتهم بزيادة الإمدادات. ووجد المسح أن أكبر زيادة في نيسان (أبريل) بلغت مائة ألف برميل يوميا وجاءت من السعودية.وعزز العراق، الذي أعلن زيادة شهرية في صادراته، إنتاجه بمقدار 80 ألف برميل يوميا. والتزمت الإمارات بزيادة حصتها، وأضافت 40 ألف برميل يوميا، في حين زاد إنتاج الكويت عشرة آلاف برميل يوميا.وخلص المسح إلى أن إيران، المستثناة أيضا من خفض الإنتاج، تشحن مزيدا إلى الصين في 2022 وزاد إنتاجها في نيسان (أبريل) حتى مع عدم توصل المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم 2015 مع القوى العالمية إلى اتفاق. وارتفع أيضا إنتاج فنزويلا، وهي دولة منتجة أخرى معفاة من التخفيضات. وأظهر المسح أن الإنتاج انخفض أو لم يزد في أنجولا وغينيا الاستوائية والجابون بسبب عدم القدرة على زيادته.ويستهدف المسح تتبع إمدادات السوق، استنادا إلى بيانات الشحن المقدمة من مصادر خارجية، وبيانات تدفقات "رفينيتيف أيكون" والمعلومات التي ترد من متعقبي الناقلات، مثل "بترو لوجيستكس"، فضلا عن المعلومات المقدمة من مصادر في شركات النفط و"أوبك" واستشاريين.